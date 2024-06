4,35 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 3

DISCLAIMER - Wichtige rechtliche Hinweise

Die auf dieser oder den folgenden Internetseiten verfügbaren Informationen und Materialien zu Emissionen und Emissionsprogrammen der Raiffeisen Bank International AG (RBI) dienen lediglich Informationszwecken und stellen weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten (alle Wertpapiere und sonstigen Finanzinstrumente im Folgenden bezeichnet als "Wertpapier" oder "Wertpapiere") noch eine Aufforderung zur Stellung eines Anbotes zum Kauf von Wertpapieren dar und sind keine Empfehlungen oder Finanzanalysen.

Prospektpflichtige öffentliche Angebote von Wertpapieren, die von der RBI auf Basis eines auf den folgenden Internetseiten veröffentlichten Prospektes erfolgen, richten sich ausschließlich an Personen, die in einem der Staaten gebietsansässig sind, welche (i) auf der jeweiligen Produktseite in der Rubrik „öffentliches Angebot möglich in“ bzw. (ii) in den Endgültigen Bedingungen als „Public Offer Jurisdictions“ angeführt sind. Personen, die nicht in einem solchen Staat gebietsansässig sind, sind von öffentlichen Angeboten der Wertpapiere ausgeschlossen und werden nicht angesprochen.

Kein Angebot zum Verkauf, keine Aufforderung zur Stellung eines Angebotes zum Kauf und kein Verkauf eines Wertpapiers, auf das sich die Informationen dieser oder der folgenden Internetseiten beziehen, wird in jenen Jurisdiktionen erfolgen, in denen ein solches Angebot, eine Aufforderung zur Stellung eines Angebots oder der Verkauf eines Wertpapiers zu einem Verstoß gegen die Bestimmungen der jeweiligen Rechtsordnung führen würde. Sämtliche Wertpapiere, auf die sich die Information dieser oder der folgenden Internetseiten beziehen, wurden nicht und werden nicht gemäß dem US Wertpapiergesetz von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (US Securities Act of 1933; nachfolgend "US Wertpapiergesetz") registriert und dürfen in den USA oder an U.S.-Personen (gemäß Definition der Verordnung S (Regulation S) im Rahmen des US Wertpapiergesetzes) nur gemäß einer Ausnahme von einer solchen Registrierung zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Der Handel mit diesen Wertpapieren wurde nicht für die Zwecke des US Commodities Exchange Act von 1936 genehmigt. Aus diesem Grund dürfen die Wertpapiere u.a. nicht innerhalb der USA oder für und auf Rechnung einer U.S.-Person angeboten oder verkauft werden.

Die auf dieser oder den folgenden Internetseiten verfügbaren Dokumente, die mit Emissionen und Emissionsprogrammen der RBI in Verbindung stehen (insbesondere Endgültige Bedingungen), sind nicht für U.S.-Personen oder Personen bestimmt, die sich in den Vereinigten Staaten aufhalten, und nicht dazu bestimmt, in einer Jurisdiktion abgerufen zu werden, in der eine solche Verwendung von potentiellen Investoren oder von anderen mit Emissionen oder Emissionsprogrammen der RBI in Verbindung stehenden Personen unrechtmäßig ist.

BESTÄTIGEN: Die Nutzerin/der Nutzer bestätigt hiermit ausdrücklich, die Nutzungsbedingungen gelesen, den Inhalt verstanden und mit diesen einverstanden zu sein und sich über alle für sie/ihn anwendbaren rechtlichen Beschränkungen informiert zu haben. Sie/er bestätigt hiermit weiters, zu gewährleisten, dass gemäß der für sie/ihn geltenden Rechtsvorschriften der Zugang zu der Internetseite für sie/ihn weder beschränkt noch verboten ist und sie/er die Informationen nicht Personen verfügbar macht, die nicht zum Zugriff auf die Internetseiten berechtigt sind.

ZURÜCK: Die Nutzerin/der Nutzer verweigert hiermit die Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen.