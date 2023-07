Mit Sicherheit zum Ertrag

121 % bzw. 112 % Kapitalschutz (mit ► Video-Erklärung)

Werbung

Sie möchten Ihr Geld mit aktienähnlichem Ertrag anlegen, aber finden es zu riskant, Aktien zu kaufen? Dann könnten unsere neuen Kapitalschutz-Zertifikate eine passende Veranlagung für Sie sein: Anleger:innen sichern damit ihr investiertes Geld zu mehr als 100 % am Laufzeitende ab. 12 % bzw. 21 % sind die Mindestrendite in 6 Jahren - darüber hinaus können Sie von Kursentwicklungen am Aktienmarkt profitieren.

Eine Veranlagung in Zertifikate ist mit Chancen und Risiken verbunden. Weitere Informationen zu den neuesten Anlageprodukten mit Kapitalschutz über 100 % stellen wir in unseren ► Videos vor:

Passen Sie bitte Ihre Cookie-Einstellungen an um YouTube-Videos zu erlauben oder starten Sie das Video hier: Externer Link zum Video auf YouTube

MSCI World Climate Change Bond 112 % III

Renditechance bis 36 %

112 % Kapitalschutz zum Laufzeitende (Mindestrückzahlung)

🏃🏻 Laufzeit: 6 Jahre

✍️ Zeichnung: bis 09.08.2023

ISIN: AT0000A35ZR2

weitere Informationen →

Passen Sie bitte Ihre Cookie-Einstellungen an um YouTube-Videos zu erlauben oder starten Sie das Video hier: Externer Link zum Video auf YouTube

Dividendenaktien Winner 121 %

Chance auf 40 % Ertrag

121 % Kapitalschutz zum Laufzeitende (Mindestrückzahlung)

🏃🏻 Laufzeit: 6 Jahre

✍️ Zeichnung: bis 09.08.2023

ISIN: AT0000A35ZS0

weitere Informationen →

! Während der Laufzeit kann der Kurs unter 100 % fallen. Ansprüche auf Dividendenzahlungen aus dem Basiswert haben Sie nicht. Bitte beachten Sie, dass Wertminderungen durch Inflation nicht vom Kapitalschutz abgedeckt werden, und Zertifikate nicht der Einlagensicherung unterliegen. Emittentin des vorgestellten Zertifikates ist die Raiffeisen Bank International AG. Wie bei allen unseren Zertifikaten besteht das Emittenten- und Bail-In Risiko.

Kontakt 💬 Wir sind Ihre Ansprechpartner:innen

Einfach erreichbar und bei Fragen persönlich zur Stelle. Das sind wir bei Raiffeisen Zertifikate, denn wir legen großen Wert darauf, für Sie da zu sein, wenn Sie uns brauchen.

Ihr Raiffeisen Zertifikate Team