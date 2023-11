Bonus&Sicherheit – Ertragschance mit Teilschutz geschickt kombiniert

Mit Rückenwind investieren: Funktionsweise & aktuelle Anlageprodukte (► Videos)

Sie sind bereit, den Kapitalschutz-Bereich zu verlassen, wollen aber nicht das volle Marktrisiko eingehen? Attraktive Rendite mit Teilschutz – das bieten Bonus-Zertifikate. Und zwar auch dann, wenn die Börsenkurse seitwärts laufen. Die Bonus&Sicherheit-Zertifikate verbinden:

Attraktive Erträge bereits in seitwärts-tendierenden oder moderat fallenden Märkten

bereits in seitwärts-tendierenden oder moderat fallenden Märkten Fixe Zinszahlungen während der Laufzeit oder endfälliger Bonus zur Wahl

während der Laufzeit oder endfälliger Bonus zur Wahl Komfortable Kurspuffer von mindestens 50 % zu Laufzeitbeginn

von mindestens 50 % zu Laufzeitbeginn Bitte beachten Sie immer alle Chancen und Risiken bei der Veranlagung in Wertpapiere.

Bonus&Sicherheit mit Fixzins - wie funktioniert das?

⛵ Stets Wasser unterm Kiel - Kurspuffer und fixe Zinszahlungen

Stille Gewässer sind bekanntlich tief, in unruhigen Gewässern können sich hingegen Gefahren direkt unter der Oberfläche verbergen.

Egal ob 🐮 Bullen oder 🐻 Bären stärker sind, bei Bonus&Sicherheit-Zertifikaten mit Fixzins erhalten Anleger:innen Zinszahlungen, unabhängig von der Entwicklung des Basiswerts. Durch die attraktive Kombination aus Fixzins und Teilabsicherung können selbst in moderat fallenden Märkten attraktive Erträge erzielt werden.

Abhängig vom Sicherheitsbedürfnis können sich Anleger:innen zwischen höherer Ertragschance oder tieferer Barriere entscheiden - liegt die Barriere beispielsweise bei 39 %, entspricht dies einem Sicherheitspuffer von 61 %.

➨ Um auch in volatilen Marktphasen auf Kurs zu bleiben, sind die Zertifikate der Bonus&Sicherheit-Serie mit Fixzinssatz und Teilschutz eine herausragende Lösung.

⚙ Transparente, nachvollziehbare Funktionsweise:

Zu Laufzeitbeginn:

Die Höhe des Fixzins steht von Anfang an fest. Startwert des Basiswerts wird am Ersten Bewertungstag festgehalten und davon ausgehend die Barriere berechnet.

Während der Laufzeit:

• Jährliche Auszahlung des Zinsbetrags.

• Während des Beobachtungszeitraums wird die Barriere mit den Basiswertkursen verglichen.

Am Laufzeitende:

• A) Rückzahlung zu 100 % des Nominalbetrags, wenn die Barriere niemals verletzt wurde.

• B) Auszahlung am Rückzahlungstermin entsprechend der Wertentwicklung* des Basiswerts, wenn zumindest ein Basiswertkurs auf oder unter der jeweiligen Barriere notierte. Bei mehreren Basiswerten erfoglt die Rückzahlung entsprechend der schlechtesten Kursentwicklung (*prozentuelle Entwicklung vom Startwert bis zum Wert am Letzten Bewertungstag).

Der jährliche Fixzinssatz wird unabhängig von der Basiswertentwicklung in jedem Fall ausbezahlt.

Die maximale Rückzahlung bleibt am Laufzeitende in jedem Szenario mit 100 % des Nominalbetrags begrenzt.

Bonus&Sicherheit mit Bonusbetrag am Laufzeitende

⛵ Fahrt aufnehmen durch Chance auf höhere Renditen

Die Möglichkeit, höhere Investment-Ziele zu erreichen ohne auf einen Teilschutzmechanismus zu verzichten, wir durch Bonus&Sicherheit-Zertifikate mit endfälliger Bonuszahlung geschaffen.

Diese Anlageprodukte verfügen über den gleichen Teilschutzmechanismus wie jene mit Fixzinssatz, unterscheiden sich jedoch in einem wichtigen Detail: Die Extrazahlung (Bonusbetrag) ist jetzt abhängig davon, ob die Barriere berührt wird oder nicht. Dieses zusätzliche Verlustrisiko wird mit einer höheren Ertragschance abgegolten.

⚙ Transparente, nachvollziehbare Funktionsweise:

Zu Laufzeitbeginn:

Startwert des Basiswerts wird am Ersten Bewertungstag festgehalten und davon ausgehend die Barriere und der Bonuslevel ermittelt.

Während der Laufzeit:

• Während des Beobachtungszeitraums wird die Barriere mit den Basiswertkursen verglichen.

Am Laufzeitende:

Ob der Bonusbetrag am Laufzeitende ausbezahlt wird, ist abhängig von der Kursentwicklung der Basiswerte. Am Letzten Bewertungstag tritt eines der folgenden Szenarien ein:



SZENARIO 1: Basiswert notierte immer ÜBER der Barriere.

Notierten die Kurse des/der Basiswerte während des Beobachtungszeitraums immer über der jeweiligen Barriere, erfolgt die Rückzahlung in Höhe des Nominalbetrags zzgl. Bonusbetrag. Dieser Betrag stellt gleichzeitig den Cap/Höchstbetrag (= maximaler Auszahlungsbetrag) dar.



SZENARIO 2: Barriere von zumindest einem Basiswert BERÜHRT bzw. unterschritten.

Hat ein Basiswert die jeweilige Barriere berührt oder unterschritten, erfolgt die Auszahlung am Rückzahlungstermin entsprechend der Wertentwicklung* des Basiswerts. (*prozentuelle Entwicklung vom Startwert bis zum Schlusskurs am Letzten Bewertungstag).

Der maximale Auszahlungsbetrag bleibt begrenzt, auch wenn die Barriere berührt oder unterschritten wurde. D.h. Anleger:innen partizipieren nicht an Kursanstiegen über den Cap hinaus.

Ein wesentlicher Parameter, der bei endfälligen Bonus-Zertifikaten beachtet werden muss, ist das sogenannte Aufgeld. Dieses gibt an, wie weit der Kurs des Zertifikats über jenem des Basiswertes steht. Sollte es zu einer Barriereverletzung kommen, sinkt der Wert des Investments durch die Verletzung zumindest um die Höhe des Aufgeldes.

