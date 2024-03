Ausgezeichnet: Erster Platz bei „Initiativen für Finanzbildung“ in Österreich und Osteuropa

Raiffeisen Zertifikate punktet mit dem Gesamtpaket an Maßnahmen zum Wissenstransfer

Structured Retail Products überreicht die Auszeichnung in London

Österreicher:innen mit Aufholpotenzial bei Financial Literacy

Das Raiffeisen Zertifikate-Team wurde von Structured Retail Products (SRP) mit dem SRP Award 2024 ausgezeichnet. Jährlich prämiert das international renommierte Finanzportal für strukturierte Produkte die Besten der Branche. In diesem Jahr konnte der Zertifikate Emittent der Raiffeisen Bank International den europaweit ersten Platz in der Kategorie „Initiativen für Finanzbildung“ für sich entscheiden. In einer feierlichen Zeremonie nahm Philipp Arnold, Abteilungsleiter Zertifikate Sales und Marketing, die Auszeichnung entgegen.

„Dieser Award ist eine eindrucksvolle Bestätigung für unsere Leistungen, die wir für die Finanzbildung vollbringen. Wir erreichen mit unseren Maßnahmen sämtliche Stakeholder: Sowohl die Berater:innen des österreichischen Raiffeisen Sektors, als auch unsere Netzwerkbanken in den osteuropäischen Kernmärkten und in weiterer Folge die vielen interessierten Menschen, die ihren Wissensstand über Wertpapier-Veranlagungen erhöhen wollen”, sagt Philipp Arnold, Head of Certificates Sales & Marketing.

Umfassendes Angebot an Profis und Einsteiger:innen

Mit konkreten Initiativen wie beispielsweise den monatlichen Live-Webinaren für Berater:innen und rund 200 jährlichen Schulungen für Vertriebspartner:innen konnte die Jury unter anderem überzeugt werden. Darüber hinaus punktete Raiffeisen Zertifikate mit dem Info-Angebot an alle interessierten Privatanleger:innen. Die Wissenssektion raiffeisenzertifikate.at/wissen bietet einfach verständliche Erklärungen und Videos rund um das Thema Zertifikate. Darüber hinaus gelangen Anleger:innen mit dem auf der Website integrierten Zertifikate-Finder in nur drei Klicks zur spannenden Produkt-Auswahl samt Hintergrundinfos. Aber auch der direkte Austausch auf Messen und Konferenzen im In- und Ausland ist uns ein großes Anliegen - demnächst persönlich am Börsentag Wien im Austria Center Vienna am 6. April.

Finanzbildung: Aufholbedarf in Österreich

Wie wichtig Finanzbildung in Österreich ist, zeigen die Ergebnisse einer aktuellen marketmind-Studie im Auftrag des Bankenverbandes Österreich und der Boston Consulting Group. Bei Sparprodukten zeigt sich rund die Hälfte der Österreicher:innen gut informiert, während beim Thema Wertpapiere bei 83 % der Befragten Aufholbedarf herrscht. Als Gründe gegen eine Investition an den Kapitalmärkten nennen 42 % der Befragten das Risiko.

„Diese Umfrageergebnisse beweisen, wie wichtig unsere Finanzbildungsinitiativen sind. Denn nur wer sich gut informiert fühlt, ist bereit, in Wertpapiere zu investieren. Viele Menschen vermeiden die Aktienmärkte aufgrund ihrer Sorgen um mögliche Verluste. Genau hier setzen beispielsweise Kapitalschutz-Zertifikate an. Sie ermöglichen es, von der Entwicklung der Kapitalmärkte zu profitieren – wobei das eingesetzte Kapital zum Laufzeitende geschützt ist”,

erläutert Heike Arbter, Head of Division Certificates, Retail Bonds & Equity Trading.

