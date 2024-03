Europa Inflations Bonus&Sicherheit 34

Zinssatz in der Höhe der jährlichen Inflationsrate in Jahr 1 und 4,75 % jährlicher Fixzinssatz in Jahr 2-3, Barriere bei 49 % des EURO STOXX 50® Index-Startwerts und 3 Jahre Laufzeit. Die 🖋️ Zeichnung läuft bis 26.04.2024

Werbung Basiswert: EURO STOXX 50® Index

Zinssatz = Inflationsrate* im 1. Jahr,

danach 4,75 % p.a. Fixzinssatz bei 3 Jahren Laufzeit

49 % Barriere, Marktrisiko bei Verletzen der Barriere

Eine Veranlagung in Wertpapiere ist mit Chancen und Risiken verbunden. Bitte beachten Sie das Emittentenrisiko.

Dieses Zertifikat zahlt für das erste Jahr einen Zinssatz in Höhe der Inflationsrate aus. Im zweiten und dritten Jahr erhalten Sie einen jährlichen Fixzinssatz von 4,75 %. Die Rückzahlung am Laufzeitende erfolgt zu 100 %, wenn der Basiswert während der Laufzeit immer über der Barriere von 49 % seines Startwerts notiert. Im Falle einer Barriereverletzung sind Sie eins zu eins dem Marktrisiko ausgesetzt, dann ist ein wesentlicher Kapitalverlust möglich.

Basiswert: Das Zertifikat bezieht sich auf die bekannteste Aktienbenchmark der Eurozone, den EURO STOXX 50® Index. Details zum EURO STOXX 50® Index sowie eine aktuelle Auflistung der Indexmitglieder finden Sie auf der Website des Indexanbieters STOXX Ltd.

⏱ Während der Laufzeit Flexibilität: Sie können das Zertifikat am Sekundärmarkt jederzeit kaufen und verkaufen.

Der Kurs des Zertifikats unterliegt verschiedenen Einflussfaktoren - u. a. der Entwicklung der Basiswerte, ihrer Schwankungsbreite, Korrelation und Dividendenerwartungen sowie dem Zinsniveau. Dieser Kurs kann unter den Emissionspreis sinken und, besonders wenn sich zumindest einer der Basiswerte nahe der Barriere bewegt, stark schwanken.

⚠️ Emittentenrisiko / Gläubigerbeteiligung Zertifikate sind nicht vom Einlagensicherungssystem gedeckt. Es besteht das Risiko, dass Raiffeisen Bank International AG nicht in der Lage ist, ihrer Zahlungsverpflichtung, aufgrund von Zahlungsunfähigkeit (Emittentenrisiko) oder etwaiger behördlicher Anordnungen („Bail-in“), nachzukommen. In diesen Fällen kann es zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen - weitere Infos ➨

