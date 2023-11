2 Jahre Laufzeit, jährlicher Fixzinssatz von 10 % und Barriere bei 60 % von Erste Group, OMV und voestalpine (Beobachtung nur am Laufzeitende)

Die 10 % Österreich Plus Aktienanleihe 4 verbindet einen jährlichen Fixzinssatz von 10 % mit einer Teilabsicherung für das eingesetzte Kapital bis zur Barriere von 60 % des jeweiligen Aktien-Basispreises (aktiv nur am Letzten Bewertungstag). Der Fixzinssatz wird unabhängig von der Basiswertentwicklung in jedem Fall ausbezahlt.

Die Aktienanleihe bezieht sich auf drei Basiswerte der Finanzdienstleistungsbranche:

Erste Group Bank AG , die Universalbank mit Schwerpunkt im Privatkundensektor, konzentriert sich vorwiegend auf die Märkte Zentral- und Osteuropa.

, die Universalbank mit Schwerpunkt im Privatkundensektor, konzentriert sich vorwiegend auf die Märkte Zentral- und Osteuropa. OMV AG ist ein integriertes, internationales Öl- und Gasunternehmen mit Aktivitäten im Up- und Downstream-Bereich

ist ein integriertes, internationales Öl- und Gasunternehmen mit Aktivitäten im Up- und Downstream-Bereich voestalpine AG ist ein in ihren Geschäftsbereichen weltweit führender Technologiekonzern mit Fokus auf Produkt- und Systemlösungen aus Stahl und anderen Metallen.

Das Zertifikat wird am Rückzahlungstermin (Dezember 2025) zu 100 % des Nominalbetrags zurückgezahlt, sofern der Finale Wert jedes Basiswerts am Letzten Bewertungstag über der jeweiligen Barriere von 60 % liegt (Beobachtung nur am Laufzeitende). Dies entspricht gleichzeitig der maximalen Rückzahlung.

Liegt der Finale Wert zumindest eines Basiswerts auf oder unter der jeweiligen Barriere, kommt es zur physischen Aktienlieferung. Dabei wird ausschließlich der Basiswert mit der schlechtesten Wertentwicklung (prozentuelle Entwicklung vom Startwert bis zum Finalen Wert) in das Wertpapierdepot geliefert.

