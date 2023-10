5,25 % jährlicher Fixzins und Barriere bei 39 % des Startwerts zweier renommierter Indizes mit 3 Jahren Laufzeit

Das Zertifikat 5,25 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 3 bezieht sich auf zwei renommierte Aktienindizes. Der EURO STOXX 50® Index und der S&P 500® Index liegen diesem Zertifikat zugrunde.

Anleger, die in den nächsten drei Jahren eine stabile Entwicklung der europäischen Aktienbenchmark sowie dem US-amerikanischen Index erwarten und Kursrückgänge von 61 % oder mehr für unwahrscheinlich halten, können mit diesem Zertifikat ihre Marktmeinung umsetzen. Das Anlageprodukt ohne Kapitalschutz verbindet einen jährlichen Fixzinssatz von 5,25 % mit komfortablem Teilschutz für das eingesetzte Kapital. Der anfängliche Abstand zur Barriere (Sicherheitspuffer) beträgt 61 % und die Laufzeit des Zertifikats beträgt 3 Jahre.

Auszahlungsprofil:

Die Rückzahlung des Nominalbetrags am Laufzeitende richtet sich nach der Kursentwicklung der beiden Indizes. Das Zertifikat wird am Rückzahlungstermin (November 2026) zu 100 % des Nominalbetrags getilgt, wenn der Kurs des EURO STOXX 50® und des S&P 500® Index während des Beobachtungszeitraums immer über ihrer Barriere von 39 % des jeweiligen Index-Startwerts (= Schlusskurs am 21.11.2023) notiert.

Wird die Barriere von zumindest einem der zugrundeliegenden Indizes berührt oder unterschritten, erfolgt die Auszahlung am Rückzahlungstermin entsprechend der Wertentwicklung jenes Index, der die schlechtere Wertentwicklung aufweist (prozentuelle Entwicklung des Index vom Startwert bis zum Schlusskurs am Letzten Bewertungstag). Die maximale Rückzahlung bleibt mit 100 % des Nominalbetrags begrenzt.

Details zum EURO STOXX 50® Index sowie eine aktuelle Auflistung der Indexmitglieder finden Sie auf der Webseite des Indexanbieters STOXX Ltd. Für Details zum S&P 500®Index besuchen Sie die Webseite: www.spglobal.com.

Bonus-Zertifikate einfach erklärt:

