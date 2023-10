Chance auf 12,5 % jährliche Rendite mit ♻️ AXA S.A. bei einer Laufzeit von 1 bis 5 Jahren

Dieses Zertifikat entspricht den Nachhaltigkeits-Standards von Raiffeisen Zertifikate. Weitere Informationen unter: raiffeisenzertifikate.at/nachhaltigkeit

Per Express früher ans Ziel. Das Zertifikat AXA Express 8 verbindet die Chance auf einen attraktiven Ertrag mit der Möglichkeit einer vorzeitigen Tilgung. Als Basiswert für das Anlageprodukt ohne Kapitalschutz dient die Aktie der AXA S.A.. Für Anleger, die davon ausgehen, dass der Kurs dieser Aktie innerhalb der nächsten fünf Jahre auf oder über dem aktuellen Niveau notiert, eröffnet das Express-Zertifikat eine attraktive Ertragschance.

Funktionsweise

Am Ersten Bewertungstag wird der Startwert des Basiswerts festgehalten und davon ausgehend die Barriere und die Auszahlungslevels definiert. Am jeweiligen Jährlichen Bewertungstag wird der Basiswertkurs mit dem entsprechenden Auszahlungslevel verglichen. Liegt der Basiswertkurs auf oder über dem Auszahlungslevel, kommt es zur (vorzeitigen) Rückzahlung des Zertifikats zum definierten Auszahlungspreis.

Je länger die Laufzeit ist, desto höher ist auch der mögliche Auszahlungspreis. Denn notiert die Aktie am jeweiligen Jährlichen Bewertungstag unter dem Auszahlungslevel, so verlängert sich die Laufzeit um jeweils ein Jahr. Zugleich steigt der mögliche Auszahlungspreis jährlich um 12,5 % des Nominalbetrags (bis auf maximal 162,5 %).

1. Jahr

Auszahlungslevel: 100 % (= Startwert) Auszahlungspreis: 112,5 % des Nominalbetrags 2. Jahr

Auszahlungslevel: 100 % Auszahlungspreis: 125,0 % des Nominalbetrags 3. Jahr

Auszahlungslevel: 100 % Auszahlungspreis: 137,5 % des Nominalbetrags 4. Jahr

Auszahlungslevel: 100 % Auszahlungspreis: 150,0 % des Nominalbetrags 5. Jahr

Auszahlungslevel: 100 % Auszahlungspreis: 162,5 % des Nominalbetrags

Schutzmechanismus

Ist es bis zum letzten Laufzeitjahr nicht zu einer vorzeitigen Rückzahlung gekommen und liegt der Basiswertkurs auch am Letzten Bewertungstag unter dem Auszahlungslevel (entspricht der Barriere), kommt es zur physischen Lieferung von Aktien. Das heißt, es werden AXA S.A. Aktien zu der am Beginn der Laufzeit definierten Anzahl (Nominalbetrag/Startwert) in das Wertpapierdepot des Anlegers eingebucht. Die Differenz zur „ganzen Zahl“ wird ausbezahlt. Durch den niedrigeren Aktienpreis der gelieferten Aktien kann es in diesem Fall zum Verlust eines großen Teils des Kapitals kommen.

Weitere Informationen sowie das zugehörige Basisinformationsblatt finden Sie auf der Produkt-Detailseite.

Express-Zertifikate einfach erklärt:

