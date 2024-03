Infineon Express 4

Chance auf eine Rückzahlung von 108,5 % bis 142,5 % bei einer maximalen Laufzeit von 5 Jahren. Die 🖋️ Zeichnung läuft bis 08.04.2024

Basiswert: Infineon-Aktie

8,5 % Ertragschance jährlich, 1-5 Jahre Laufzeit und sinkendes Auszahlungslevel

60 % Barriere (nur am Laufzeitende aktiv),

Marktrisiko bei Verletzen der Barriere

Eine Veranlagung in Wertpapiere ist mit Chancen und Risiken verbunden. Bitte beachten Sie das Emittentenrisiko.



Mit diesem Zertifikat haben Sie eine jährliche Ertragschance von 8,5 % sowie die Möglichkeit der vorzeitigen Rückzahlung. Liegt der Basiswert an einem der jährlichen Bewertungstage auf oder über dem jeweiligen Auszahlungslevel, so erfolgt die (vorzeitige) Rückzahlung inklusive einer Verzinsung von 8,5 % pro Laufzeitjahr. Notiert der Basiswert am Laufzeitende unter der Barriere, kommt es zur Aktienlieferung; der Wert der gelieferten Aktien wird deutlich unter dem Nominalbetrag des Zertifikats liegen.





Basiswert:

Als Basiswert für das Zertifikat dient die Aktie der Infineon Technologies AG. Infineon Technologies AG ist der größte Halbleiterhersteller Deutschlands und einer der zehn größten weltweit.



⏱ Während der Laufzeit

Flexibilität: Sie können das Zertifikat am Sekundärmarkt jederzeit kaufen und verkaufen.

Sie können das Zertifikat am Sekundärmarkt jederzeit kaufen und verkaufen. Der Kurs des Zertifikats unterliegt verschiedenen Einflussfaktoren - u. a. der Entwicklung der Basiswerte, ihrer

Schwankungsbreite, Korrelation und Dividendenerwartungen sowie dem Zinsniveau. Dieser Kurs kann unter den

Emissionspreis sinken und, besonders wenn sich der Basiswert nahe der Barriere bewegt, stark schwanken.



⚠️ Emittentenrisiko / Gläubigerbeteiligung

Zertifikate sind nicht vom Einlagensicherungssystem gedeckt. Es besteht das Risiko, dass Raiffeisen Bank International AG nicht in der Lage ist, ihrer Zahlungsverpflichtung, aufgrund von Zahlungsunfähigkeit (Emittentenrisiko) oder etwaiger behördlicher Anordnungen („Bail-in“), nachzukommen. In diesen Fällen kann es zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen - weitere Informationen ➨



