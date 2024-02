Inflations-Anleihe 3

2,7 % Fixzins im ersten Jahr, Inflationsrate + 0,5 % in den Jahren 2 bis 4 mit 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende

Werbung

Die Inflations-Anleihe bietet Ihnen für das 1. Laufzeitjahr einen Fixzinssatz in Höhe von 2,7 %. In den Folgejahren setzt sich der jährliche Zinssatz aus der Inflationsrate plus einem Aufschlag von 0,5 % zusammen. Die Rückzahlung nach dem 4. Jahr erfolgt zu 100 %.

Im ► Video stellen wir die Funktionsweise kurz vor.

Weitere Informationen erhalten Sie in der Produktbroschüre. Die 🖋️ Zeichnung läuft bis 06.03.2024.

Passen Sie bitte Ihre Cookie-Einstellungen an um YouTube-Videos zu erlauben oder starten Sie das Video hier: Externer Link zum Video auf YouTube

Das Anlageprodukt mit Kapitalschutz vereint:

2,7 % Fixzinssatz für das 1. Jahr

0,5 % + Inflationsrate jährlich für die Folgejahre

100 % Kapitalschutz nach 4 Jahren Laufzeit

Eine Veranlagung in Wertpapiere ist mit Chancen und Risiken verbunden. Bitte beachten Sie das Emittentenrisiko.

Basiswert: Für die Inflationsschutz-Anleihe wird der HVPI exklusive Tabak des Euroraums herangezogen.

👩🏻‍🏫 Chancen

Ertrag : Jährliche Zinszahlungen + Inflationsabgeltung ab dem 2. Laufzeitjahr

: Jährliche Zinszahlungen + Inflationsabgeltung ab dem 2. Laufzeitjahr Kapitalschutz : Rückzahlung zu 100 % des Nominalbetrags am Laufzeitende (März 2028)

: Rückzahlung zu 100 % des Nominalbetrags am Laufzeitende (März 2028) Flexibilität: Handelbarkeit am Sekundärmarkt, kein Verwaltungsentgelt

⚠️ Risiken

Ertragsbegrenzung : Der Ertrag ist in jedem Fall auf die Höhe der jährlichen Zinszahlungen begrenzt.

: Der Ertrag ist in jedem Fall auf die Höhe der jährlichen Zinszahlungen begrenzt. Während der Laufzeit: Der Kurs kann unter den Emissionspreis bzw. das Kapitalschutzlevel sinken.

Der Kurs kann unter den Emissionspreis bzw. das Kapitalschutzlevel sinken. Der Kapitalschutz gilt nur am Laufzeitende.



Emittentenrisiko / Gläubigerbeteiligung: Zertifikate sind nicht vom Einlagensicherungssystem gedeckt. Es besteht das Risiko, dass Raiffeisen Bank International AG nicht in der Lage ist, ihrer Zahlungsverpflichtung, aufgrund von Zahlungsunfähigkeit (Emittentenrisiko) oder etwaiger behördlicher Anordnungen („Bail-in“), nachzukommen. In diesen Fällen kann es zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen - weitere Infos ➨

Kontakt 💬 Wir sind Ihre Ansprechpartner:innen

Einfach erreichbar und bei Fragen persönlich zur Stelle. Das sind wir bei Raiffeisen Zertifikate, denn wir legen großen Wert darauf, für Sie da zu sein, wenn Sie uns brauchen.