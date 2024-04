USD Gold Winner 5

100 % Partizipation an Gold bis zu maximal +32 % mit 106 % Kapitalschutz am Laufzeitende. Die 🖋️ Zeichnung läuft bis 22.05.2024

Werbung

Basiswert: Gold (LBMA Gold Preis PM)

100 % Partizipation am steigenden Basiswert bis zu maximal +32 %

106 % Kapitalschutz nach 4 Jahren Laufzeit

Eine Veranlagung in Wertpapiere ist mit Chancen und Risiken verbunden. Bitte beachten Sie das Emittentenrisiko und Währungsrisiko.



Dieses Zertifikat bietet Ihnen eine Rückzahlung von mindestens 106 % am Laufzeitende (Kapitalschutz). Darüber hinaus besteht die Möglichkeit auf eine höhere Rückzahlung, wenn der Basiswert entsprechend stark ansteigt. Die maximale Rückzahlung liegt bei 132 %.



Basiswert:

Gold dient vielen Anlegern als Wertanlage in Form von Barren oder Münzen. Bei diesem Zertifikat wird Gold durch den Kassagold-kurs abgebildet, dessen Preis in London für jeweils eine Feinunze in US-Dollar fixiert wird. Die Preisstellung für Gold findet zweimal täglich statt und wird durch die ICE Benchmark Administration Limited (IBA) ermittelt und veröffentlicht. Der für die Beobachtung relevante Kurs ist der LBMA Gold Preis PM.



👉 Das Auszahlungsprofil gilt am Laufzeitende

Kapitalschutz: 106 % des Nominalbetrags werden jedenfalls am Laufzeitende ausbezahlt.

106 % des Nominalbetrags werden jedenfalls am Laufzeitende ausbezahlt. Ertrag: Die maximale Rückzahlung ist mit 132 % (Maximalbetrag) begrenzt.

Die maximale Rückzahlung ist mit 132 % (Maximalbetrag) begrenzt. Kaufkraftverlust durch Inflation wird nicht vom Kapitalschutz ausgeglichen.



⏱ Während der Laufzeit

Flexibilität: Sie können das Zertifikat am Sekundärmarkt jederzeit kaufen und verkaufen.

Sie können das Zertifikat am Sekundärmarkt jederzeit kaufen und verkaufen. Der Kurs kann unter den Emissionspreis bzw. das Kapitalschutzlevel sinken.



⚠️ Emittentenrisiko / Gläubigerbeteiligung

Zertifikate sind nicht vom Einlagensicherungssystem gedeckt. Es besteht das Risiko, dass Raiffeisen Bank International AG nicht in der Lage ist, ihrer Zahlungsverpflichtung, aufgrund von Zahlungsunfähigkeit (Emittentenrisiko) oder etwaiger behördlicher Anordnungen („Bail-in“), nachzukommen. In diesen Fällen kann es zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen - weitere Infos ➨



Kontakt 💬 Wir sind Ihre Ansprechpartner:innen

Einfach erreichbar und bei Fragen persönlich zur Stelle. Das sind wir bei Raiffeisen Zertifikate, denn wir legen großen Wert darauf, für Sie da zu sein, wenn Sie uns brauchen.